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19 ноября

Спецслужбы Турции задержали 11 боевиков ИГ в Сирии

Lenta.ruиещё 2

Национальная разведывательная организация Турции (MИТ) во время проведения антитеррористической операции на севере Сирии задержала 11 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России). Об этом сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в турецких спецслужбах.

Спецслужбы Турции задержали 11 боевиков ИГ в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, боевиков захватили в районе проведения операции «Щит Евфрата», во время которой было изъято более четырех тысяч электродетонаторов, различная взрывчатка и боеприпасы.

Боевики во время допроса признались в поставках оружия для последующего нападения ИГ на тюрьму Гувейран на северо-востоке Сирии.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что арабские наемники из различных международных террористических организаций воюют на стороне Вооруженных сил Украины.

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