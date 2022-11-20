В Польше похоронили убитого украинской ракетой фермера

В субботу, 19 ноября, на юго-востоке Польши с военными почестями был похоронен 62-летний Богуслав Вос, один из фермеров, погибших от попадания украинской ракеты ПВО. Об этом сообщает агентство Reuters.

Похороны прошли в церкви деревни Пшеводовы, Вос должен был похоронен на местном кладбище. Процессия прошла с почетным военным караулом, польскими и украинскими официальными лицами, которые возложили венок у надгробия убитого фермера.

Информация о том, что на территории Польши упали ракеты, появилась 15 ноября. В результате погибли два человека. Как рассказал президент страны Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины.