В Казахстане начались выборы президента

В Казахстане начали работу избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента страны. Всего по республике будет задействован 10 101 участок, а в списки избирателей включены почти 12 миллионов граждан.

Голосование будет завершено в 20:00 (17:00 по московскому времени). В пяти западных областях (Западно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская, Кызылординская и Мангистауская) из-за разницы во времени участки откроются и закроются на час позже.

На пост главы государства претендуют шесть кандидатов: действующий президент Касым-Жомарт Токаев, экономист Мейрам Кажыкен (выдвинут содружеством профсоюзов «Аманат»), глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (представляет партию «Ауыл»), представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова (представительница объединения «Казахские матери - путь к традициям») и общественный деятель Каракат Абден, которая была выдвинута национальным альянсом профессиональных социальных работников.