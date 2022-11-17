Рекордные отключения света зафиксировали в Киеве

Рекорд по отключению света зарегистрированы в Киеве 17 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на генерального директора субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергея Коваленко.

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Как заявил представитель поставщика электроэнергии, на протяжении всего дня в Киеве действовали экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Коваленко отметил, что от возглавляемой им компании причиненные населению неудобства не зависят. «Сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений», — подчеркнул он.

D.Solutions, входящий в энергетический холдинг ДТЭК под брендом YASNO предоставляет услуги 3,5 миллионам клиентов на территории Украины.