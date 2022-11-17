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49 минут назад

Рекордные отключения света зафиксировали в Киеве

Lenta.ru

Рекорд по отключению света зарегистрированы в Киеве 17 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на генерального директора субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергея Коваленко.

Рекордные отключения света зафиксировали в Киеве
Фото: ТАССТАСС

Как заявил представитель поставщика электроэнергии, на протяжении всего дня в Киеве действовали экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Коваленко отметил, что от возглавляемой им компании причиненные населению неудобства не зависят. «Сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений», — подчеркнул он.

D.Solutions, входящий в энергетический холдинг ДТЭК под брендом YASNO предоставляет услуги 3,5 миллионам клиентов на территории Украины.

Ранее заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло рассказал, что на Украине повреждено примерно 40 процентов всех энергогенерирующих мощностей. Он отметил, что наиболее серьезная ситуация наблюдается в Киеве.

В мире,Сергей Коваленко,ООН,
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