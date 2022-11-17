Пелоси покидает свой пост

Глава Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что отказывается от претензий на лидерство в новом составе законодательного органа. Об этом пишет ТАСС.
«С огромной уверенностью в нашей фракции я не буду добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в [приступающем к работе в январе] Конгрессе следующего созыва», - отметила Пелоси.
Парламентарий уточнила, что глубоко уважает демократическую фракцию. Вместе с тем, она полагает, что следует дать возможность новому поколению возглавить партию.
Пелоси отметила, что и в дальнейшем, независимо от статуса, будет работать в интересах своих избирателей из Сан-Франциско.
Кроме того, она обратилась с призывом к республиканцам и демократам. По ее мнению, им необходимо работать вместе, несмотря на разницу в политических воззрениях.
Напомним, что ранее визит Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал значительное ухудшение отношений между США и Китаем. После ее поездки подразделения НОАК начали регулярные учения в Тайваньском проливе.
Кроме того, в конце октября на дом Пелоси в Сан-Франциско напал злоумышленник. Он пытался найти Нэнси, но в итоге напал на ее мужа и избил его молотком. Полиция задержала злоумышленника. Ему грозит большой тюремный срок.