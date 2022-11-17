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22 минуты назад

Пелоси покидает свой пост

Илья Родин

Глава Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что отказывается от претензий на лидерство в новом составе законодательного органа. Об этом пишет ТАСС.

Пелоси покидает свой пост
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С огромной уверенностью в нашей фракции я не буду добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в [приступающем к работе в январе] Конгрессе следующего созыва», - отметила Пелоси.

Парламентарий уточнила, что глубоко уважает демократическую фракцию. Вместе с тем, она полагает, что следует дать возможность новому поколению возглавить партию.

Пелоси отметила, что и в дальнейшем, независимо от статуса, будет работать в интересах своих избирателей из Сан-Франциско.

Мужа Пелоси ранили в его доме

Кроме того, она обратилась с призывом к республиканцам и демократам. По ее мнению, им необходимо работать вместе, несмотря на разницу в политических воззрениях.

Напомним, что ранее визит Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал значительное ухудшение отношений между США и Китаем. После ее поездки подразделения НОАК начали регулярные учения в Тайваньском проливе.

Кроме того, в конце октября на дом Пелоси в Сан-Франциско напал злоумышленник. Он пытался найти Нэнси, но в итоге напал на ее мужа и избил его молотком. Полиция задержала злоумышленника. Ему грозит большой тюремный срок.

В мире,Конгресс США,
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