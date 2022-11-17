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17 минут назад

В Ираке в результате взрыва баллонов с газом погибли 5 человек

Елена Прошина

В иракском городе Сулеймания в результате взрыва баллона с газом пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщает телеканал Zagros news.

В Ираке в результате взрыва баллонов с газом погибли 5 человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел примерно в 19:45 в районе Казива неподалеку от апартаментов Koijah City 3. По предварительным данным, причиной взрыва стал баллон с газом на крыше трехэтажного здания.

«Взрыв привел к обрушению трех домов, повреждению ряда автомобилей, по меньшей мере 20 человек пострадало, минимум один человек погиб. По сообщениям очевидцев, люди оказались под завалами», — говорится в тексте.

На данный момент на месте работают экстренные службы.

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