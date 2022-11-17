Израиль выделил миллионы долларов для Украины под давлением США

Из-за давления со стороны США Израиль согласился оплатить поставки на Украину «стратегических материалов». Это обошлось ему в миллионы долларов. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

Уточняется, что представители США обратились к властям Израиля с просьбой присоединиться к оказанию военной помощи Украине. Белый дом хотел, чтобы Израиль отправил Украине системы ПВО, несмотря на то, что израильские власти неоднократно отказывались это делать. В конечном итоге стороны достигли договоренности, и вместо ПВО Израиль «профинансировал стратегические материалы».

По информации источника, Израиль потратил на эти цели несколько миллионов долларов. При этом не уточняется, о каких конкретно стратегических материалах идет речь. Власти Израиля также, как заявляет газета, просили участников поставок не разглашать детали. Кроме того, Haaretz заявляет, что власти Израиля согласились с необходимостью поставлять на Украину системы вооружения, которые содержат в себе израильские компоненты.