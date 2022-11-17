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48 минут назад

Пелоси покидает пост главы фракции демократов Палаты представителей Конгресса США

ТАССиещё 2

Нэнси Пелоси покидает пост руководителя фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США. Она объявила об этом в четверг в своем выступлении на заседании нижней палаты законодательного органа.

Пелоси покидает свой пост
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"С огромной уверенностью в нашей фракции я не буду добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в [приступающем к работе в январе] Конгрессе следующего созыва. Для меня пришло время, чтобы новое поколение вело за собой фракцию демократов, которую я столь глубоко уважаю. Я благодарна за то, что столь многие готовы взвалить на свои плечи эту колоссальную ответственность", - сказала Пелоси.

Тем не менее она не уходит на пенсию, а остается работать в нижней палате Конгресса.

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В Конгрессе текущего созыва Пелоси занимает должность спикера Палаты представителей - третий по значимости в государственной иерархии США. Однако на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах демократы потеряли большинство в Палате представителей, контроль над ней переходит к Республиканской партии. В связи с этим следующим спикером нижней палаты Конгресса станет республиканец. Как ожидается, этот пост вскоре займет Кевин Маккарти, являвшийся до настоящего времени лидером республиканского меньшинства Палаты представителей.

В мире,Кевин Маккарти,Демократическая партия США,Республиканская партия США,Конгресс США,
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