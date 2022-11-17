На саммите АТЭС в Таиланде используют столы и стулья из картона

Участникам саммита АТЭС в Таиланде предстоит сидеть на стульях и за столами из картона. Таким образом организаторы съезда хотят обратить особое внимание на экологическую составляющую площадки форума, передает «РИА Новости».

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По данным агентства, картонные стулья, похожие на коробки, стоят в пресс-центре саммита. При этом, несмотря на не вызывающий доверия внешний вид, предметы мебели за счет ребер жесткости являются прочными.

Также картонные столы и фигуры из пластиковых бутылок разместили в павильонах форума. Последние призывают к борьбе с изменением климата, отметили в «РИА Новости».