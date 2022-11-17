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17 минут назад

На саммите АТЭС в Таиланде используют столы и стулья из картона

Елена Прошина

Участникам саммита АТЭС в Таиланде предстоит сидеть на стульях и за столами из картона. Таким образом организаторы съезда хотят обратить особое внимание на экологическую составляющую площадки форума, передает «РИА Новости».

На саммите АТЭС в Таиланде используют столы и стулья из картона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, картонные стулья, похожие на коробки, стоят в пресс-центре саммита. При этом, несмотря на не вызывающий доверия внешний вид, предметы мебели за счет ребер жесткости являются прочными.

Также картонные столы и фигуры из пластиковых бутылок разместили в павильонах форума. Последние призывают к борьбе с изменением климата, отметили в «РИА Новости».

Напомним, что саммит АТЭС пройдет в Таиланде 18-19 ноября. Делегацию из России на съезде возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В мире,Андрей Белоусов,АТЭС,
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