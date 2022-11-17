Зеленский ограничил финансовые операции с Россией и Белоруссией

Пресс-служба Министерства финансов Украины сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы для ограничения операций с резидентами из России и Беларуси . Об этом пишет ТАСС.

«Реализация норм закона будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций, связанных с Россией и Белоруссией, а также улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма», – сообщило ведомство.

Подписанный закон предусматривает недопуск граждан из России и Беларуси к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга. Кроме того, такие субъекты будут обязаны отчитываться в Госфинмониторинг Украины в случае, если операции с субъектами, которые связаны с Россией или Беларусью, превысят 400 тысяч гривен.