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27 минут назад

Зеленский ограничил финансовые операции с Россией и Белоруссией

Елена Прошина

Пресс-служба Министерства финансов Украины сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы для ограничения операций с резидентами из России и Беларуси. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский ограничил финансовые операции с Россией и Белоруссией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Реализация норм закона будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций, связанных с Россией и Белоруссией, а также улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма», – сообщило ведомство.

Подписанный закон предусматривает недопуск граждан из России и Беларуси к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга. Кроме того, такие субъекты будут обязаны отчитываться в Госфинмониторинг Украины в случае, если операции с субъектами, которые связаны с Россией или Беларусью, превысят 400 тысяч гривен.

Ранее Зеленский отказался от новых минских договоренностей с Россией.

В мире,Владимир Зеленский,
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