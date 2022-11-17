Пока вы не уснули: Призыв к россиянам в Нью-Йорке и планы Порошенко по захвату Крыма

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В Нью-Йорке на Таймс Сквер появился билборд, который призывает граждан России вернуться домой. Как сообщает Readovka, реклама на русском языке размещена c упоминанием особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга».
«Пора возвращаться домой», — гласит надпись на билборде.
Напомним, что после начала спецоперации, в том числе и объявления частичной мобилизации, некоторые россияне решили уехать из страны.
Экс-президент Украины Петр Порошенко, думая, что разговаривает с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу о планах по захвату Крыма. Об этом пишет RT.
«Если меня спросят, можно ли освободить Крым, я бы ответил, что да. Если меня спросят, знаю ли я стратегию Зеленского, как это сделать, я отвечу, что нет. Как мы можем это сделать? Когда Путин будет слаб. Как мы можем ослабить Путина? Вооруженные силы, санкции, эмбарго и «депутинизация» Европы», - заявил Порошенко.
Голландский суд признал виновными трех из четырех фигурантов уголовного дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Суд приговорил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению. Соответствующее решение огласил в четверг судья Хендрик Стейнхёйс.
По его словам, прокуратура смогла доказать вину бывшего главы ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв Украины к публичным переговорам говорит о ее нежелании их вести. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит провести публичные переговоры с Россией.
Он подчеркнул, что Киев не хочет иметь с РФ «каких-либо отношений за кулисами».
При этом в начале октября Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.
Коррупции на Украине больше нет, так как из страны уехали все коррупционеры. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.
«Не будет никакой коррупции, сейчас ее и нет (…) Все коррупционеры уехали. Мы объединены», - заявил Зеленский в ходе выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg.
Эксперты из Украины допущены на место падения ракеты на территории Польши. Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщил глава Бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох.
«На место падения ракеты допущены украинские специалисты», — написал он, поблагодарив послов США и Украины в Польше за «сотрудничество в этом очень важном вопросе».
Прибывший с официальным визитом в Триполи министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отказался выйти из самолета и улетел обратно. Об этом сообщил МИД Ливии, пишет РИА Новости.
Глава МИД правительства национального единства Ливии Наджля Манкуш лично ожидала греческого коллегу в аэропорту, однако тот отказался выйти из самолета.
«Произошла неожиданная и вызывающая негодование ситуация: министр отказался покинуть самолет и вернулся туда, откуда прилетел, без объяснения причин», - говорится в заявлении МИД Ливии.
В документе также говорится, что ливийская сторона порицает подобное поведение и обещает принять соответствующие меры.
Генпрокуратура РФ обратилась к Объединенным Арабским Эмиратам с запросом на выдачу сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на надзорное ведомство пишет РИА Новости.
«По поручению Генеральной прокуратуры России Зыгмунтович З.Р. объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью его ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности», - говорится в сообщении ведомства.
По данным Генпрокуратуры, Зыгмунтович был задержан в ОАЭ, туда направлен запрос о его экстрадиции в Россию, который «в настоящее время находится на рассмотрении в компетентных органах».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первопричиной спецоперации на Украине стал отказ США учитывать опасения России по нацбезопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Так Песков прокомментировал заявления США о виновных в падении ракеты в Польше.
В Белом доме заявили, что украинская С-300 не сработала бы, если бы не ракетный удар России, напомнил Песков.
Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека (СПЧ), одним из новых членов стал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Вместе с военкором в состав СПЧ вошли член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева и глава подмосковного исполкома Общероссийского народного фронта Юлия Белехова.