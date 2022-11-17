В США назвали способ урегулирования конфликта на Украине

Мирное урегулирование конфликта на Украине станет возможно, если обратиться к услугам третьей независимой страны. Такой способ решения ситуации назвал сотрудник Государственного университета Арканзаса Эдвард Салло в своей статье в The National Interest.

По его словам, самым важным является урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, что дает развивающимся странам «возможность выйти на международный уровень и стать посредником» в установлении мира между Москвой и Киевом. Кроме того это позволит такому государству «закрепить свое место в качестве ведущей державы».