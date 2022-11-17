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10 минут назад

В США назвали способ урегулирования конфликта на Украине

Елена Прошина

Мирное урегулирование конфликта на Украине станет возможно, если обратиться к услугам третьей независимой страны. Такой способ решения ситуации назвал сотрудник Государственного университета Арканзаса Эдвард Салло в своей статье в The National Interest.

В США назвали способ урегулирования конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, самым важным является урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, что дает развивающимся странам «возможность выйти на международный уровень и стать посредником» в установлении мира между Москвой и Киевом. Кроме того это позволит такому государству «закрепить свое место в качестве ведущей державы».

Салло напомнил, что к привлечению медиаторов в мировой истории прибегали неоднократно. При этом в нынешней ситуации США и страны Евросоюза не смогут им стать, поскольку они «слишком вовлечены в поддержку Украины». Новый посредник должен обладать дипломатическим и военным весом, но без прямых интересов в регионе и без формальных договоренностей с союзниками Москвы и Киева, отметил сотрудник Госуниверситета Арканзаса.

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