CNN: Зеленский хотел поговорить с Байденом после инцидента с ракетой

Глава Украины Владимир Зеленский после «ракетного инцидента» просил организовать телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, но разговор с высокой долей вероятности не состоялся. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Байден и Зеленский не поговорили во вторник ночью, несмотря на запросы от украинского лидера организовать звонок», - пояснил источник.
Вместе с тем, глава США провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, отмечает автор статьи.
Напомним, что вечером 15 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате ЧП погибли два человека.