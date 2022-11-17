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17 минут назад

CNN: Зеленский хотел поговорить с Байденом после инцидента с ракетой

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский после «ракетного инцидента» просил организовать телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, но разговор с высокой долей вероятности не состоялся. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.

CNN: Зеленский хотел поговорить с Байденом после инцидента с ракетой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Байден и Зеленский не поговорили во вторник ночью, несмотря на запросы от украинского лидера организовать звонок», - пояснил источник.

Вместе с тем, глава США провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, отмечает автор статьи.

Зеленский изменил мнение об инциденте с ракетами в Польше

Напомним, что вечером 15 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате ЧП погибли два человека.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Анджей Дуда,
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