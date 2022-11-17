Республиканцы объявили о начале расследования против Байдена

Члены Палаты представителей США республиканцы Джеймс Комер и Джим Джордан объявили о начале расследования в отношении президента Джо Байдена и членов его семьи. Трансляция пресс-конференции велась на сайте C-SPAN.

По их словам, это расследование стало приоритетным, поскольку они пытаются выяснить, ставит ли деловая деятельность семьи Байдена под угрозу национальную безопасность США, кроме того, республиканцы хотят определить способность президента страны к беспристрастному руководству. Конгрессмены также заявили, что Байден был замешан в незаконной деятельности своего сына Хантера за рубежом.

Ранее Комер пообещал провести расследование финансовых операций семьи президента США. Он отметил, что Республиканская партия в течение нескольких лет проводила расследование финансовых махинаций Хантера Байдена. Комер также сообщил, что республиканцы опубликуют результаты расследования в январе 2024 года в случае, если им удастся набрать большинство в Палате представителей.

Об участии Байдена в бизнесе сына писала также газета Daily Mail со ссылкой на информатора. По словам источника издания, в 2012 году Байден активно участвовал в звонке с сыном Хантером, его партнерами и еще рядом людей. В ходе диалога они обсуждали новый проект по азартным онлайн-играм в Латинской Америке.