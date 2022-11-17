В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
7 минут назад

Республиканцы объявили о начале расследования против Байдена

Lenta.ru

Члены Палаты представителей США республиканцы Джеймс Комер и Джим Джордан объявили о начале расследования в отношении президента Джо Байдена и членов его семьи. Трансляция пресс-конференции велась на сайте C-SPAN.

Республиканцы объявили о начале расследования против Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их словам, это расследование стало приоритетным, поскольку они пытаются выяснить, ставит ли деловая деятельность семьи Байдена под угрозу национальную безопасность США, кроме того, республиканцы хотят определить способность президента страны к беспристрастному руководству. Конгрессмены также заявили, что Байден был замешан в незаконной деятельности своего сына Хантера за рубежом.

Ранее Комер пообещал провести расследование финансовых операций семьи президента США. Он отметил, что Республиканская партия в течение нескольких лет проводила расследование финансовых махинаций Хантера Байдена. Комер также сообщил, что республиканцы опубликуют результаты расследования в январе 2024 года в случае, если им удастся набрать большинство в Палате представителей.

Байдену пригрозили расследованием в случае победы республиканцев

Об участии Байдена в бизнесе сына писала также газета Daily Mail со ссылкой на информатора. По словам источника издания, в 2012 году Байден активно участвовал в звонке с сыном Хантером, его партнерами и еще рядом людей. В ходе диалога они обсуждали новый проект по азартным онлайн-играм в Латинской Америке.

В начале октября сообщалось, что федеральным агентам удалось собрать достаточно доказательств для предъявления обвинений в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия, в отношении сына президента США. Решение о выдвижении обвинения против Байдена-младшего будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр.

В мире,Политика,Джим Джордан,Джозеф Байден,Республиканская партия США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители