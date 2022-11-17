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56 минут назад

Дуда: Представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракеты в Польше

Вечерняя Москваиещё 2

Украинские представители могут ознакомиться с расследованием падения ракеты на территорию Польши. Однако принять в нем участие им не разрешается. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил польский президент Анджей Дуда.

Киеву не разрешили участвовать в расследовании инцидента с ракетой
Фото: Polski Serwis PożarniczyPolski Serwis Pożarniczy

— Я только что говорил с господином прокурором, который проводит действия на месте. Он представляет очень доброжелательное отношение к Украине, но вместе с ним правовой подход, — заявил он.

По словам президента республики, участие украинской стороны в расследовании требует конкретных оснований в части международного права и международных договоров. Поэтому представителям Украины разрешено только ознакомление с ходом расследования, передает РИА Новости.

Дуда прокомментировал сообщения о падении второй ракеты<br/>

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

Сразу после этого украинский лидер сообщил о непричастности ВСУ к падению ракет на польской территории. Он выразил уверенность, что к инциденту причастна Россия.

В мире,СВО,Анджей Дуда,
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