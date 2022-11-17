Myśl Polska: беженцы из Украины открыли «охоту на ведьм» в Польше

Граждане Украины, приехавшие в Польшу, чувствуют себя более уверенно, чем в собственной стране, и пытаются навязать полякам свои правила, открыв «охоту на ведьм». Такое мнение в своей статье в Myśl Polska выразил обозреватель Аркадиуш Микса.

«Аппетит украинцев растет и становится все более изощренным. Одна из их последних крупнейших инициатив — линчевание Малгожаты Шлаговской-Скулской, которая уже более десяти лет организовывает фестиваль российского кинематографа», — рассказал он.

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По словам обозревателя, мероприятие под ее руководством с каждым годом расширялось и в итоге посодействовало образованию аналогичного события только о польском кино в России. Позже фестиваль польского кинематографа Шлаговская-Скулская также организовала в других постсоветских республиках, в том числе Армении и Казахстане.

«Ничто так не сближает народы, как культура, и организованные ею фестивали были прекрасным примером этого. Шлаговская взяла на себя ответственность за продвижение польской культуры вместо ленивых посольств страны. Управляя неправительственной организацией, она периодически получала финансирование от государства», — добавил Микса.

Однако в 2022 году фестиваль оказалось невозможно провести из-за «антироссийской истерии, развязанной в Польше» и это несмотря на то, что Шлаговская, «идя в ногу со временем», хотела организовать мероприятие, посвященное польско-украинскому кинематографу. Ей даже удалось получить на эти цели финансирование. Но беженцам именно это и показалось неприемлемым, ведь нескольким украинским учреждениям не удалось получить денег от Польши. Они стали травить Шлаговскую, обвиняя ее в связях с посольством России и пропаганде культурных достижений СССР.

«Меня возмущает то, что украинцы навязывают нам, как мы должны распоряжаться нашими налогами, с кем, когда и какие отношения мы должны иметь. Дело в том, что они очерняют поляков, которые заслуживают того, чтобы строить отношения со своими соседями и продвигать нашу культуру в мире», — отметил Микса.