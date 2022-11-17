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49 минут назад

Цзиньпин назвал XXI век временем Азиатско-Тихоокеанского региона

Елена Прошина

Двадцать первый век станет эрой Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он добавил, что макрорегион уже достиг больших результатов в экономике и добьется еще большего в будущем. Об этом пишет РИА «Новости».

Цзиньпин назвал XXI век временем Азиатско-Тихоокеанского региона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Си Цзиньпин подчеркнул, что в АТР проживает треть населения планеты. Кроме того, на макрорегион приходится свыше 60% мировой экономики, почти 50% всего объема торговли.

По его оценке, АТР является наиболее динамичной зоной роста экономики. Он добавил, что государства региона уже достигли значительных результатов, а в будущем они смогут написать «еще более изумительную главу».

Ранее Си Цзиньпин высказал свое недовольство премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Поводом для отповеди стало то, что конфиденциальный разговор лидеров попал в СМИ.

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