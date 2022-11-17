Цзиньпин назвал XXI век временем Азиатско-Тихоокеанского региона

Двадцать первый век станет эрой Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он добавил, что макрорегион уже достиг больших результатов в экономике и добьется еще большего в будущем. Об этом пишет РИА «Новости».

Си Цзиньпин подчеркнул, что в АТР проживает треть населения планеты. Кроме того, на макрорегион приходится свыше 60% мировой экономики, почти 50% всего объема торговли.

По его оценке, АТР является наиболее динамичной зоной роста экономики. Он добавил, что государства региона уже достигли значительных результатов, а в будущем они смогут написать «еще более изумительную главу».