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7 минут назад

На Украине озадачились ростом популярности российских Telegram-каналов

Lenta.ruиещё 3

Министерство обороны Украины озабочено тем фактом, что миллионы жителей страны подписаны на российские Telegram-каналы. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

На Украине озадачились ростом популярности российских Telegram-каналов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Маляр отметила, что ведомство неоднократно публиковало список каналов, которые, по мнению его экспертов, ведутся российскими властями. Однако ожидаемого эффекта это не возымело — украинская аудитория этих сообщество продолжает расти.

При этом замминистра выразила мнение, что Россия использует Telegram «для проведения своих информационных операций», в результате чего в украинском обществе отмечаются «раздор, паника и уныние». Она призвала сограждан не поддаваться этому влиянию и фильтровать свои подписки, чтобы избежать дестабилизации морально-психологического состояния.

Ранее власти Украины заявили, что в девяти регионах страны фиксируются проблемы со связью. Как отметил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров, перебои возникают в результате повреждений объектов энергетической инфраструктуры.

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