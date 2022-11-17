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13 минут назад

Порошенко признал, что у Украины нет ресурсов для победы

Ura.Ruиещё 1

Украине не хватает ресурсов для того, чтобы ослабить президента России Владимира Путина и победить его. Об этом сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Порошенко признал, что у Украины нет ресурсов для победы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наших успехов и ресурсов на поле боя недостаточно, этого достаточно для спасения Украины, но этого недостаточно для того, чтобы ослабить Путина», — заявил Порошенко.

Запись разговора опубликована в telegram-канале пранкеров. Он отметил, что у российского президента сейчас имеются значительные ресурсы для победы. Порошенко добавил, что продолжительность конфликта на Украине зависит от США и ее военной помощи украинскому руководству.

Ранее американский ведущий Бенни Джонсон обвинил Киев в развязывании третьей мировой войны. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена ускорить поставки систем ПВО Киеву, передает RT. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США все глубже вовлекаются в конфликт на Украине, сообщает телеканал 360. Также в МИД РФ выразили мнение, что время в украинском конфликте играет против Киева, пишет Nation News.

В мире,Дмитрий Кулеба,Энтони Блинкен,Сергей Рябков,Петр Порошенко,Владимир Путин,МИД России,Телеканал "360° Подмосковье",
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