Порошенко признал, что у Украины нет ресурсов для победы

Украине не хватает ресурсов для того, чтобы ослабить президента России Владимира Путина и победить его. Об этом сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

«Наших успехов и ресурсов на поле боя недостаточно, этого достаточно для спасения Украины, но этого недостаточно для того, чтобы ослабить Путина», — заявил Порошенко.

Запись разговора опубликована в telegram-канале пранкеров. Он отметил, что у российского президента сейчас имеются значительные ресурсы для победы. Порошенко добавил, что продолжительность конфликта на Украине зависит от США и ее военной помощи украинскому руководству.