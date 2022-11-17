Белорусским журналистам подарили по мешку картошки

«Причем если вы думаете, что это абсолютно одинаковая картошка, просто отличается названиями сортов, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что у каждого этого сорта – под него предназначенный способ приготовления. Какая-то предназначена для жарки, какая-то – для драников, какая-то – для пюре, что-то – для запекания и отваривания».