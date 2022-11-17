Белорусским журналистам подарили по мешку картошки

Всем журналистам президентского пула в Беларуси, а также главным редакторам местных СМИ подарили по мешку картошки. Об этом сообщает Telegram-канал «Главный. Тур».
«Сегодня мешок картошки получили все журналисты и операторы пула, а также руководители СМИ. Насколько я знаю, это было личное распоряжение Первого», – говорится в сообщении.
Отметим, что это уже не первый раз, когда президент Беларуси отправляет в качестве подарка картофель. В канун нового 2019 года Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину четыре мешка белорусской картошки и сало местного производства. В пресс-службе Лукашенко тогда уточнили, что подарок содержал четыре сорта картофеля:
«Причем если вы думаете, что это абсолютно одинаковая картошка, просто отличается названиями сортов, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что у каждого этого сорта – под него предназначенный способ приготовления. Какая-то предназначена для жарки, какая-то – для драников, какая-то – для пюре, что-то – для запекания и отваривания».