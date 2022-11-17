Порошенко рассказал о тайном письме Зеленскому накануне СВО

Бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко рассказал российскому пранкеру, который представился бывшим послом США в России Майклом Макфолом, что в январе 2022 года он послал нынешнему президенту Владимиру Зеленскому письмо, в котором описал потенциальные угрозы для страны в связи с Чернобыльской АЭС, попросил взорвать мосты и призывать в армию 60 тыс. солдат. Видео розыгрыша Порошенко опубликовано в Telegram-канале «Шоу ВиЛ» (Вован и Лексус).

«В первые дни 2022 года, в начале января, я отправил Зеленскому письмо приватного, личного характера, конфиденциальное... В нем я объясняю, насколько опасна Чернобыльская АЭС, и как мы должны закрыть ЧАЭС, потому что это определенно опасно для Киева. Как заблокировать — поставить несколько бригад и системы ПВО, чтобы заблокировать Крым», — сказал Порошенко.

В своем письме, как отмечает депутат, он рассказал, как остановить возможную агрессию со стороны Белоруссии и установить прямой контакт с ее президентом Александром Лукашенко.

По его словам, у него был план в отношении этой ситуации и он упомянул то, что Украина может уничтожить мосты. При этом он утверждает, что никакой реакции на его предложения не было.

«А за три дня до этого я созвал совет национальной безопасности и обороны Украины. И когда я представил свой план, начиная с увеличения расходов на армию и заканчивая призывом на военную службу 60 тысяч украинских солдат и специального резерва, все из этого отвергли», — сказал он.

Бывший украинский президент также добавил, что пока недоволен результатами санкций против России и отметил важность поставок Украине большого количества вооружения.