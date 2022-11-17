Польша допустила украинских экспертов к месту падения ракеты

Эксперты из Украины допущены на место падения ракеты на территории Польши. Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщил глава Бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох.

Фото: Polish Police Department Polish Police Department

«На место падения ракеты допущены украинские специалисты», — написал он, поблагодарив послов США и Украины в Польше за «сотрудничество в этом очень важном вопросе».

Кроме того Кумох заявил, что не считает «Киев виноватым» в случившемся. По его словам, Украина не несет ответственности за это, поскольку «оборонялась от России и боролась с ракетами РФ».