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22 минуты назад

Французский генерал раскритиковал «неуклюжую» ошибку Зеленского

Вечерняя Москваиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, когда поставил под сомнения вердикт Варшавы об инциденте с украинским снарядом, упавшим на территории польского населенного пункта Пшеводув. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказал в эфире телеканала CNEWS французский генерал Бруно Клермон.

Французский генерал раскритиковал «неуклюжую» ошибку Зеленского
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

— Это стратегическая ошибка Зеленского. Это неуклюжесть и несправедливость с его стороны, — подчеркнул Клермон.

Французский офицер также поделился мнением, что киевскому руководству не стоило не доверять словам польского лидера Анджея Дуды и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, поскольку на данный момент они «его главные сторонники».

Напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной, нарастающее в последнее время, связано с нежеланием украинского лидера Владимира Зеленского неукоснительно следовать сценарию, который Запад для него готовит. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Андрей Кортунов.

По его словам, в американо-украинских отношениях есть «широкая серая зона», которую многие предпочитают не замечать.

В мире,Андрей Кортунов,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Анджей Дуда,
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