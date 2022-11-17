Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, когда поставил под сомнения вердикт Варшавы об инциденте с украинским снарядом, упавшим на территории польского населенного пункта Пшеводув. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказал в эфире телеканала CNEWS французский генерал Бруно Клермон.

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

— Это стратегическая ошибка Зеленского. Это неуклюжесть и несправедливость с его стороны, — подчеркнул Клермон.

Французский офицер также поделился мнением, что киевскому руководству не стоило не доверять словам польского лидера Анджея Дуды и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, поскольку на данный момент они «его главные сторонники».

Напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной, нарастающее в последнее время, связано с нежеланием украинского лидера Владимира Зеленского неукоснительно следовать сценарию, который Запад для него готовит. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Андрей Кортунов.