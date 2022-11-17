Премьер Израиля и президент Турции провели первые с 2013 года переговоры

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для проведения первых с 2013 года переговоров. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Комментируя состоявшуюся беседу, представитель израильского премьера уточнил, что представители двух стран договорились о взаимном сотрудничестве для установления новой эры в отношениях между Турцией и Израилем. Они также обсудили способы укрепления экономических и дипломатических связей между странами.

Отмечается, что Нетаньяху в ходе беседы выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле, произошедшим в воскресенье, 13 ноября. Он также предложил турецкому лидеру помощь в борьбе с терроризмом.