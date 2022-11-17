Глава Минобороны Эстонии пожаловался на счета за газ

Эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что стал платить за газ в 15 раз больше. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El País.
Глава Минобороны подчеркнул, что на фоне украинского кризиса инфляция в Эстонии превышает 20 процентов.
«Это очень тяжело», - сказал он.
По словам Певкура, все в ЕС платят «очень высокую» цену за украинский кризис, но это не значит, что можно перестать поддерживать Украину.
Ранее Евростат подсчитал, что в октябре инфляция в ЕС достигла 10,6 процента годовых. В сентябре этот показатель составлял 9,9 процента, а годом ранее - 4,1 процента.
Годовая инфляция в ЕС составила 11,5 процента в октябре по сравнению с 10,9 процента в сентябре.
Ощутимее всего цены выросли в Эстонии (на 22,5 процента), Литве (22,1 процента) и Венгрии (21,9 процента).
Ниже всего инфляция оказалась во Франции (7,1 процента), Испании (7,3 процента) и на Мальте (7,4 процента).