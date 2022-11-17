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1 час назад

Глава Минобороны Эстонии пожаловался на счета за газ

Мария Иванова

Эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что стал платить за газ в 15 раз больше. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El País.

Глава Минобороны Эстонии пожаловался на счета за газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава Минобороны подчеркнул, что на фоне украинского кризиса инфляция в Эстонии превышает 20 процентов.

«Это очень тяжело», - сказал он.

По словам Певкура, все в ЕС платят «очень высокую» цену за украинский кризис, но это не значит, что можно перестать поддерживать Украину.

Ранее Евростат подсчитал, что в октябре инфляция в ЕС достигла 10,6 процента годовых. В сентябре этот показатель составлял 9,9 процента, а годом ранее - 4,1 процента.

Годовая инфляция в ЕС составила 11,5 процента в октябре по сравнению с 10,9 процента в сентябре.

Ощутимее всего цены выросли в Эстонии (на 22,5 процента), Литве (22,1 процента) и Венгрии (21,9 процента).

Ниже всего инфляция оказалась во Франции (7,1 процента), Испании (7,3 процента) и на Мальте (7,4 процента).

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