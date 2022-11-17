Эрдоган раскрыл планы США и России по применению ядерного оружия

«Позвольте мне сказать вам следующее: информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие», - пояснил глава государства.