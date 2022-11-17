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32 минуты назад

Эрдоган раскрыл планы США и России по применению ядерного оружия

Алиса Селезнёва

Россия и США договорились не применять ядерное оружие. Об этом заявил сегодня после возвращения с саммита G20 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

Эрдоган раскрыл планы США и России по применению ядерного оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Позвольте мне сказать вам следующее: информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие», - пояснил глава государства.

Ранее появилась информация о встрече директора ЦРУ Уильяма Бернса с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Анкаре. В администрации США отметили, что Бернс передал сообщение о «последствиях применения ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности». В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что встречу провели по просьбе США. По словам российского дипломата, предстоят также контакты с американцами и «по другим линиям».

При этом министр обороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что Москве известно о планах Киева применить так называемую «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию. На основе полученных данных российские официальные лица провели переговоры с коллегами из западных стран и донесли до них обеспокоенность России по этому вопросу.

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