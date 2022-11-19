В США оценили вероятность прямого вмешательства в конфликт на Украине

Американские власти вряд ли допустят прямое вовлечение Вооруженных сил (ВС) США в конфликт на Украине. С такой позицией выступила Тара Соненшайн в статье для газеты Hill.

По словам журналистки, американцы могут разочароваться в Украине также, как в Афганистане и Ираке. Она напомнила, что США «постоянно разочаровывались в прямом военном вмешательстве в зарубежные конфликты».

«Как демократы, так и республиканцы выразили обеспокоенность по поводу вовлечения в региональные кризисы», — отметила Соненшайн.

Автор объяснила, что среди поддерживающих Киев американцев вряд ли найдутся те, кто готов согласиться на отправку войск для участия в конфликте — они бы предпочли этому поставки оружия.