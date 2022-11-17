На Украине сообщили о разрушении объектов газодобычи

Компания «Нафтогаз Украины» сообщила о разрушении объектов газодобывающей инфраструктуры после массированных ударов. Об этом пишет РИА Новости.

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Уточняется, что пострадали предприятия на юго-востоке республики, несколько объектов разрушены.

17 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на предприятиях и объектах газодобычи Украины произошли взрывы. По его словам, помимо газодобычи, под ударом оказались украинские предприятия в Днепре, в частности — завод ракетно-космической техники «Южмаш».