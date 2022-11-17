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22 минуты назад

На Украине сообщили о разрушении объектов газодобычи

Lenta.ru

Компания «Нафтогаз Украины» сообщила о разрушении объектов газодобывающей инфраструктуры после массированных ударов. Об этом пишет РИА Новости.

На Украине сообщили о разрушении объектов газодобычи
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что пострадали предприятия на юго-востоке республики, несколько объектов разрушены.

17 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на предприятиях и объектах газодобычи Украины произошли взрывы. По его словам, помимо газодобычи, под ударом оказались украинские предприятия в Днепре, в частности — завод ракетно-космической техники «Южмаш».

Украинские власти заявили о массированных ударах по инфраструктуре

Также на объектах критической инфраструктуры в Харьковской области произошли взрывы. Об этом сообщил губернатор региона Олег Синегубов. По его словам, ракетные удары были нанесены по Изюмскому району, зафиксированы попадания по критической инфраструктуре. Пострадали три человека, их госпитализировали.

В мире,Олег Синегубов,Денис Шмыгаль,Нафтогаз,
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