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37 минут назад

Порошенко рассказал о планах по захвату Крыма

Елена Прошина

Экс-президент Украины Петр Порошенко, думая, что разговаривает с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу о планах по захвату Крыма. Об этом пишет RT.

«Если меня спросят, можно ли освободить Крым, я бы ответил, что да. Если меня спросят, знаю ли я стратегию Зеленского, как это сделать, я отвечу, что нет. Как мы можем это сделать? Когда Путин будет слаб. Как мы можем ослабить Путина? Вооруженные силы, санкции, эмбарго и «депутинизация» Европы», - заявил Порошенко.

Порошенко рассказал пранкерам об истинной цели Минских соглашений

Кроме того, политик заявил, что Минские соглашения ему были нужны только для того, чтобы подготовить украинскую армию по стандартам НАТО для создания «лучших ВС в Восточной Европе».

«Мне нужны были Минские соглашения, чтобы получить как минимум 4,5 года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались по стандартам НАТО», - сказал он.

Также в разговоре с пранкерами Порошенко назвал окружение главы государства Владимира Зеленского «полезными идиотами».

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