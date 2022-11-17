Порошенко рассказал о планах по захвату Крыма

Экс-президент Украины Петр Порошенко, думая, что разговаривает с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу о планах по захвату Крыма. Об этом пишет RT.
«Если меня спросят, можно ли освободить Крым, я бы ответил, что да. Если меня спросят, знаю ли я стратегию Зеленского, как это сделать, я отвечу, что нет. Как мы можем это сделать? Когда Путин будет слаб. Как мы можем ослабить Путина? Вооруженные силы, санкции, эмбарго и «депутинизация» Европы», - заявил Порошенко.
Кроме того, политик заявил, что Минские соглашения ему были нужны только для того, чтобы подготовить украинскую армию по стандартам НАТО для создания «лучших ВС в Восточной Европе».
«Мне нужны были Минские соглашения, чтобы получить как минимум 4,5 года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались по стандартам НАТО», - сказал он.
Также в разговоре с пранкерами Порошенко назвал окружение главы государства Владимира Зеленского «полезными идиотами».