Порошенко рассказал о планах по захвату Крыма

«Если меня спросят, можно ли освободить Крым, я бы ответил, что да. Если меня спросят, знаю ли я стратегию Зеленского, как это сделать, я отвечу, что нет. Как мы можем это сделать? Когда Путин будет слаб. Как мы можем ослабить Путина? Вооруженные силы, санкции, эмбарго и «депутинизация» Европы», - заявил Порошенко.