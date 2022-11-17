Литовцы купили для Украины морской дрон и назвали его "PEACE дец"

В Литве приобрели морской беспилотник для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на собранные ранее $250 тыс. Об этом заявил в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собрал средства на беспилотник Bayraktar для Украины.

Фото: @AndriusTapinas/Twitter @AndriusTapinas/Twitter

"Это официально. Литовцы купили для Украины морской беспилотник за $250 тыс. и, набрав потрясающие 12 тыс. голосов всего за несколько часов, назвали его "PEACE Дец", - написал Тапинас.

Журналист также анонсировал еще один сбор для покупки морского дрона для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября объявил о сборе средств "на первый в мире украинский флот морских дронов". Политик выразил уверенность, что "миллионы людей поддержат" этот сбор.

По данным Telegram-канала "Политика страны", фраза Зеленского о том, что "как это работает, все уже видели", намекает на теракт в бухте Севастополя.