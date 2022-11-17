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29 минут назад

Литовцы купили для Украины морской дрон и назвали его "PEACE дец"

Газета.Ru

В Литве приобрели морской беспилотник для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на собранные ранее $250 тыс. Об этом заявил в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собрал средства на беспилотник Bayraktar для Украины.

Литовцы купили для Украины морской дрон и назвали его "PEACE дец"
Фото: @AndriusTapinas/Twitter@AndriusTapinas/Twitter

"Это официально. Литовцы купили для Украины морской беспилотник за $250 тыс. и, набрав потрясающие 12 тыс. голосов всего за несколько часов, назвали его "PEACE Дец", - написал Тапинас.

Журналист также анонсировал еще один сбор для покупки морского дрона для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября объявил о сборе средств "на первый в мире украинский флот морских дронов". Политик выразил уверенность, что "миллионы людей поддержат" этот сбор.

По данным Telegram-канала "Политика страны", фраза Зеленского о том, что "как это работает, все уже видели", намекает на теракт в бухте Севастополя.

В июле министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Вильнюс направил Киеву турецкий беспилотник Bayraktar, средства на который литовцы собрали с помощью пожертвований. По его словам, соответствующий БПЛА компания-производитель решила отдать Украине бесплатно, использовав собранную сумму, чтобы поставить к дрону необходимые боеприпасы.

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