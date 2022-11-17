Порошенко рассказал пранкерам об истинной цели Минских соглашений

Экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что Минские соглашения ему нужны были для того, чтобы получить как минимум четыре года на развитие ВСУ. По его словам, он не ставил перед собой цели исполнить соглашения. Вован и Лексус позвонили Порошенко под видом экс-посла США в РФ Майкла Макфола.