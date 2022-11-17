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50 минут назад

Порошенко рассказал пранкерам об истинной цели Минских соглашений

News.ru

Экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что Минские соглашения ему нужны были для того, чтобы получить как минимум четыре года на развитие ВСУ. По его словам, он не ставил перед собой цели исполнить соглашения. Вован и Лексус позвонили Порошенко под видом экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

Минские соглашения были нужны мне, чтобы получить как минимум четыре с половиной года на формирование украинских вооруженных сил, строительство украинской экономики и обучение украинских военных вместе с НАТО, — сказал Порошенко.

В том же разговоре Порошенко отметил, что будущее его страны значительно больше зависит от мудрости американского народа, чем от самих украинцев. По его мнению, у Украины «определенно есть поддержка со стороны обеих партий в США».

В мире,Видео,Алексей Столяров,Майкл Макфол,Владимир Кузнецов,Петр Порошенко,НАТО,
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