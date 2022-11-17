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21 минуту назад

Глава МИД Греции отказался выйти из самолета по прибытии в Ливию

Елена Прошина

Прибывший с официальным визитом в Триполи министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отказался выйти из самолета и улетел обратно. Об этом сообщил МИД Ливии, пишет РИА Новости.

Глава МИД Греции отказался выйти из самолета по прибытии в Ливию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава МИД правительства национального единства Ливии Наджля Манкуш лично ожидала греческого коллегу в аэропорту, однако тот отказался выйти из самолета.

«Произошла неожиданная и вызывающая негодование ситуация: министр отказался покинуть самолет и вернулся туда, откуда прилетел, без объяснения причин», - говорится в заявлении МИД Ливии.

В документе также говорится, что ливийская сторона порицает подобное поведение и обещает принять соответствующие меры.

Напомним, Дендиас в четверг должен был посетить Восточную Ливию, где должны были пройти переговоры об укреплении сотрудничества со спикером палаты представителей Акилой Салехом и другими ливийскими официальными лицами.

Греческий министр ранее заявлял о намерении разграничить исключительные экономические зоны между странами, как только в Ливии появится избранное правительство.

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