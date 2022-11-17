Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, может ли Киев нарушить договоренности относительно зерновой сделки. Политолог Аслан Рубаев убежден, что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».