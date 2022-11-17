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22 минуты назад

Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней

Вечерняя Москва

Зерновая сделка продлена на 120 дней, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 17 ноября.

Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

До этого о продлении соглашения сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Новость дополняется.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, может ли Киев нарушить договоренности относительно зерновой сделки. Политолог Аслан Рубаев убежден, что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».

Рубаев также добавил, что Украина сегодня не принимает самостоятельных решений, а является инструментом в руках Соединенных Штатов.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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