Зерновая сделка продлена на 120 дней, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 17 ноября.
До этого о продлении соглашения сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
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В материале «Вечерней Москвы» рассказали, может ли Киев нарушить договоренности относительно зерновой сделки. Политолог Аслан Рубаев убежден, что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».
Рубаев также добавил, что Украина сегодня не принимает самостоятельных решений, а является инструментом в руках Соединенных Штатов.