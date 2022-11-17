WP: взрывы в Польше произошли из-за падения украинских ракет С-300

Взрывы в Польше 15 ноября произошли по причине падения одной или двух ракет украинского комплекса ПВО C-300. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на информацию от источников в разведке США.

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Отмечается, что украинские ракеты «отклонились от курса» после запуска, что и стало причиной происшествия.

Напомним, что вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в 8 километрах от границы с Украиной, упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

«Украинские ракеты старше и менее надежны, чем новые системы противоракетной обороны, которые Киев получил от Запада, которые перехватили десятки приближающихся российских ракет. NASAMS, например, являются более качественным оружием противоракетной обороны наземного базирования», — подчеркнули в статье.

В Минобороны РФ отмечали, что не наносили никаких ударов вблизи украинско-польской границы. Эксперты ведомства определили, что обломки принадлежат управляемой ракете комплекса ПВО C-300, которым пользуются Вооруженные силы Украины.