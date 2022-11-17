WP: взрывы в Польше произошли из-за падения украинских ракет С-300

Взрывы в Польше 15 ноября произошли по причине падения одной или двух ракет украинского комплекса ПВО C-300. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на информацию от источников в разведке США.
Отмечается, что украинские ракеты «отклонились от курса» после запуска, что и стало причиной происшествия.
Напомним, что вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в 8 километрах от границы с Украиной, упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.
«Украинские ракеты старше и менее надежны, чем новые системы противоракетной обороны, которые Киев получил от Запада, которые перехватили десятки приближающихся российских ракет. NASAMS, например, являются более качественным оружием противоракетной обороны наземного базирования», — подчеркнули в статье.
В Минобороны РФ отмечали, что не наносили никаких ударов вблизи украинско-польской границы. Эксперты ведомства определили, что обломки принадлежат управляемой ракете комплекса ПВО C-300, которым пользуются Вооруженные силы Украины.
Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что у него нет никаких доказательств того, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. Схожую точку зрения высказал и президент США Джо Байден — информация Соединенных Штатов исключает факт того, что снаряд был запущен из России.