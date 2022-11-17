Зеленский объявил об исчезновении коррупции на Украине

Коррупции на Украине больше нет, так как из страны уехали все коррупционеры. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

«Не будет никакой коррупции, сейчас ее и нет (…) Все коррупционеры уехали. Мы объединены», - заявил Зеленский в ходе выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен предложить новый механизм предоставления финансовой помощи Украине. Речь шла о финансовой поддержке страны в 2023 году. Сообщалось, что средства поступят Киеву на условиях соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией.