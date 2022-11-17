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37 минут назад

Зеленский объявил об отсутствии коррупции на Украине

Алиса Селезнёва

Коррупции на Украине больше нет, так как из страны уехали все коррупционеры. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

Зеленский объявил об исчезновении коррупции на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Не будет никакой коррупции, сейчас ее и нет (…) Все коррупционеры уехали. Мы объединены», - заявил Зеленский в ходе выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg.

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Ранее стало известно, что Евросоюз намерен предложить новый механизм предоставления финансовой помощи Украине. Речь шла о финансовой поддержке страны в 2023 году. Сообщалось, что средства поступят Киеву на условиях соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Однако 9 ноября появилась информация о том, что Венгрия отказалась поддержать изменения, необходимые для подготовки пакета помощи Евросоюза Украине на 18 миллиардов евро.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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