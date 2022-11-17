В Польше ответили на вопрос о допуске Украины к расследованию ЧП с ракетами

Украинская сторона может вскоре получить доступ к расследованию падения ракеты на востоке Польши.
Об этом заявил в четверг в эфире телеканала TVN24 представитель канцелярии президента Якуб Кумох.
По его словам, "украинцы попросили предоставить им доступ к следствию", которое ведут польские и американские эксперты.
"Если обе стороны согласятся, а по моей информации, протеста с американской стороны не будет, такой доступ они скоро получат", - сказал Кумох.
"Если на техническом уровне следственная группа не будет иметь каких-то замечаний, то не будет причин отказывать украинцам в доступе", - добавил он.
Как считает Кумох, важно, чтобы представители украинской стороны первыми увидели материалы дела.