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33 минуты назад

В Польше допустили, что Украина может получить доступ к расследованию падения ракеты

ТАССиещё 2

Украинская сторона может вскоре получить доступ к расследованию падения ракеты на востоке Польши.

В Польше ответили на вопрос о допуске Украины к расследованию ЧП с ракетами
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

Об этом заявил в четверг в эфире телеканала TVN24 представитель канцелярии президента Якуб Кумох.

По его словам, "украинцы попросили предоставить им доступ к следствию", которое ведут польские и американские эксперты.

WP: взрывы в Польше произошли из-за падения украинских ракет С-300

"Если обе стороны согласятся, а по моей информации, протеста с американской стороны не будет, такой доступ они скоро получат", - сказал Кумох.

"Если на техническом уровне следственная группа не будет иметь каких-то замечаний, то не будет причин отказывать украинцам в доступе", - добавил он.

Как считает Кумох, важно, чтобы представители украинской стороны первыми увидели материалы дела.

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