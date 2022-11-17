Зеленский изменил мнение об инциденте с ракетами в Польше

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100 процентов, я думаю, что мир тоже не знает на 100 процентов. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО... Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — заявил политик.