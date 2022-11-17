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6 минут назад

Зеленский изменил мнение об инциденте с ракетами в Польше

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский изменил мнение об инциденте с ракетами, упавшими на территорию Польши. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский изменил мнение об инциденте с ракетами в Польше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100 процентов, я думаю, что мир тоже не знает на 100 процентов. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО... Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — заявил политик.

Ранее украинский лидер отреагировал на падение ракет на польскую территорию. По его словам, ракеты были российского происхождения.

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После этого президент США Джо Байден прокомментировал слова Зеленского, который отрицал причастность Киева к инциденту. Американский политик заявил, что такие утверждения не являются достоверным аргументом.

В мире,СВО,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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