Дипломат одной из стран НАТО на Украине заявил, что позиция Киева по инциденту с падением ракет в Польше выглядит смешной. Такое мнение он выразил в беседе с Financial Times (FT).

Собеседник издания предупредил, что своими действиями украинские власти подрывают доверие Североатлантического альянса.

«Украину никто не обвиняет, и она откровенно лжет. Это еще более разрушительно, чем ракета», — заключил он.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что отрицание президентом Украины Владимиром Зеленским причастности республики к падению ракет в Польше не является доказательством. До этого он назвал случившееся результатом работы украинской системы противовоздушной обороны.

Аналогичную версию произошедшего выдвинул президент Польши Анджей Дуда. В свою очередь Зеленский выразил уверенность в непричастности республики к падению ракет на польской территории и призвал провести тщательное расследование.

Минобороны России подчеркивало, что Вооруженные силы страны не наносили никаких ударов по целям вблизи границы Польши и Украины. Российский МИД назвал все обвинения в адрес Москвы ложными и безосновательными.