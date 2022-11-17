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1 час назад

Дипломат страны НАТО обвинил Украину в откровенной лжи

Lenta.ru

Дипломат одной из стран НАТО на Украине заявил, что позиция Киева по инциденту с падением ракет в Польше выглядит смешной. Такое мнение он выразил в беседе с Financial Times (FT).

В НАТО обвинили Украину в откровенной лжи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собеседник издания предупредил, что своими действиями украинские власти подрывают доверие Североатлантического альянса.

«Украину никто не обвиняет, и она откровенно лжет. Это еще более разрушительно, чем ракета», — заключил он.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что отрицание президентом Украины Владимиром Зеленским причастности республики к падению ракет в Польше не является доказательством. До этого он назвал случившееся результатом работы украинской системы противовоздушной обороны.

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Аналогичную версию произошедшего выдвинул президент Польши Анджей Дуда. В свою очередь Зеленский выразил уверенность в непричастности республики к падению ракет на польской территории и призвал провести тщательное расследование.

Минобороны России подчеркивало, что Вооруженные силы страны не наносили никаких ударов по целям вблизи границы Польши и Украины. Российский МИД назвал все обвинения в адрес Москвы ложными и безосновательными.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Анджей Дуда,Минобороны России,МИД России,НАТО,
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