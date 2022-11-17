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30 минут назад

Украинские СМИ: над Киевом заметили летящую ракету

Никита Бородкин

Жители Киева заметили в небе летящую ракету. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», украинцы запечатлели звук снаряда, предположительно, над Шевченковским районом города.

Местные СМИ сообщают, что над городом работает ПВО, однако ни на одном из видео не видно следов от зенитных ракет.

Напомним, что утром в четверг, 17 ноября, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Позднее СМИ сообщили о взрывах в Днепре, Одессе и Киеве — в первом после ударов частично пропало электричество.

Ранее, 15 ноября, Вооруженные силы РФ провели один из наиболее массированных обстрелов, после которых в большинстве регионов начались экстренные отключения света. Сообщалось о взрывах во Львове, Ровно, Харькове, Житомире, Ивано-Франковске и в Сумской области. В Минобороны РФ подчеркивали, что все назначенные объекты поражены.

В мире,Видео,Минобороны России,
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