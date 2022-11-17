Вашингтон заинтересовали территории России

США могут попытаться отобрать часть российских территорий, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на американского журналиста Брендана Коула. В материале для Newsweek он уточнил, что Вашингтон интересуется владениями РФ в Арктике, а именно островом Врангеля. Он напомнил, что ранее в Штатах находили записи, якобы подтверждающие принадлежность этого острова к ним. Эксперт добавил, что американские военные даже раздумывали о создании там своей базы.