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34 минуты назад

Newsweek: США могут попытаться отобрать у России часть ее территорий

News.ru

США могут попытаться отобрать часть российских территорий, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на американского журналиста Брендана Коула. В материале для Newsweek он уточнил, что Вашингтон интересуется владениями РФ в Арктике, а именно островом Врангеля. Он напомнил, что ранее в Штатах находили записи, якобы подтверждающие принадлежность этого острова к ним. Эксперт добавил, что американские военные даже раздумывали о создании там своей базы.

Вашингтон заинтересовали территории России
Фото: ТАССТАСС

Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане на Дальнем Востоке России, между Чукотским и Восточно-Сибирским морями. От него до мыса Лисберн в Аляске всего 270 миль, — рассказал Коул.

Бывший комиссар США по исследованию Арктики Томас Эмануэль Дэнс заявил, что американским властям следует предложить России сделку по урегулированию двухсторонних отношений. Одним из предметов этих переговоров может стать остров Врангеля, а также близлежащие территории.

В России заявили о прекращении доминирования «Группы семи» в G20

Острова могли бы стать частью более широких переговоров, направленных на достижение урегулирования и реструктуризации наших отношений с Россией посредством более всеобъемлющей сделки, — считает Дэнс.

В аэропорту индонезийского острова Бали ранее разместили баннер с обновленной картой России по случаю приезда делегации из Москвы на саммит G20. В составе страны были указаны ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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