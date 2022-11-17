Украинские власти заявили о массированных ударах по инфраструктуре

Нанесены ракетные удары по инфраструктуре Одесской области и Днепропетровска. Об этом заявили местные власти.
«Ракетный удар нанесен по объекту инфраструктуры в нашей области», - сообщила в своем Telegram-канале одесская областная военная администрация, обращаясь к жителям.
При этом украинские издания сообщают о повреждениях от взрывов на двух объектах инфраструктуры в Днепропетровске, пишет РИА Новости.
Сегодня утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Одесской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. В Днепре после взрывов пропало электричество. Также были сообщения о взрывах в Киеве.
Регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины приводятся российскими войсками с 10 октября. Они начались через два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого подозреваются украинские спецслужбы.