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31 минуту назад

СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Мария Иванова

Утром в четверг, 17 ноября, в Киеве произошел взрыв. Об этом сообщает «Украинская правда».

СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Других деталей издание не провело.

Примерно в это же время появились сообщения о взрывах в Днепре, Одессе, в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. В Днепре после взрывов пропало электричество, уточняет «24 канал».

Утром 17 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. За два дня до этого в Минобороны сообщили, что российские силы нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

В Минобороны заявили, что «все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены».

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