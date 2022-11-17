СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Других деталей издание не провело.
Примерно в это же время появились сообщения о взрывах в Днепре, Одессе, в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. В Днепре после взрывов пропало электричество, уточняет «24 канал».
Утром 17 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. За два дня до этого в Минобороны сообщили, что российские силы нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.
В Минобороны заявили, что «все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены».