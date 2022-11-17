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55 минут назад

СМИ: воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Елена Прошина

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, пишет ТАСС.

СМИ: воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сначала сирены прозвучали в восточных областях страны, а затем и в остальных. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, утром в четверг уже была объявлена воздушная тревога в Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и в части Кировоградской области. Позднее ее объявили в Киеве, в Киевской, Винницкой, Житомирской Черкасской и Черниговской областях.

Ранее также стало известно, что в Днепропетровске раздалось несколько взрывов, после чего в некоторых районах города пропало электричество. Информации о том, какой именно объект оказался поврежден, пока нет.

Напомним, российские войска наносят удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября, после взрыва на Крымском мосту. По данным российских властей, за терактом стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи.

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