СМИ: воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, пишет ТАСС.

Сначала сирены прозвучали в восточных областях страны, а затем и в остальных. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, утром в четверг уже была объявлена воздушная тревога в Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и в части Кировоградской области. Позднее ее объявили в Киеве, в Киевской, Винницкой, Житомирской Черкасской и Черниговской областях.

Ранее также стало известно, что в Днепропетровске раздалось несколько взрывов, после чего в некоторых районах города пропало электричество. Информации о том, какой именно объект оказался поврежден, пока нет.