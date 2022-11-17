Украинские военные заявили о взрыве в Одессе

В Одессе произошел взрыв, последствия которого уточняются. Об этом заявила сегодня руководитель объединенного пресс-центра сил обороны украинских войск «Юг» Наталья Гуменюк, пишет РИА Новости.

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«Продолжается воздушная тревога, по Одессе нанесен ракетный удар. Последствия уточняются», - сообщила Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

Сегодня воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным украинских СМИ, взрывы слышались также в Днепропетровской области.

Регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины приводятся российскими войсками с 10 октября. Они начались через два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого подозреваются украинские спецслужбы.