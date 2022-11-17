В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
58 минут назад

Украинские военные заявили о взрыве в Одессе

Алиса Селезнёва

В Одессе произошел взрыв, последствия которого уточняются. Об этом заявила сегодня руководитель объединенного пресс-центра сил обороны украинских войск «Юг» Наталья Гуменюк, пишет РИА Новости.

Украинские военные заявили о взрыве в Одессе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продолжается воздушная тревога, по Одессе нанесен ракетный удар. Последствия уточняются», - сообщила Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

Сегодня воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным украинских СМИ, взрывы слышались также в Днепропетровской области.

Регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины приводятся российскими войсками с 10 октября. Они начались через два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого подозреваются украинские спецслужбы.

1 ноября президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что серия массированных ударов отчасти стала ответом и на террористическую атаку Киева на корабли в Севастополе.

В мире,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители