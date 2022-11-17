Украинские СМИ заявили о взрывах в Днепропетровске

Несколько взрывов прогремели в Днепропетровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

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После произошедшего в части города пропало электричество. Информации о том, какой именно объект оказался поврежден, пока нет.

Напомним, что утром в четверг, 17 ноября, воздушную тревогу объявили в Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и в части Кировоградской области. Позднее сирены зазвучали в Киеве, в Киевской, Винницкой, Житомирской Черкасской и Черниговской областях.

Российские войска наносят удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября — после теракта на Крымском мосту. За ним, по информации властей, стояли украинские спецслужбы.