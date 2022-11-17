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44 минуты назад

Зеленский предложил формат переговоров с Россией

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский предложил публичный формат российско-украинских переговоров, подчеркнув, что не желает проводить диалог за кулисами. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский предложил формат переговоров с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам украинского лидера, он получает «сигналы» от лидеров других стран по поводу переговоров.

«Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму», - заявил Зеленский в эфире единого украинского телемарафона.

При этом он заверил, что совершенно не желает «закулисных» договоренностей.

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Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что с наступлением зимы боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст «окно» для урегулирования конфликта. К дипломатическому урегулированию ситуации Россию и Украину также призвали президент Франции Эммануэль Макрон и глава КНР Си Цзиньпин.

Делегации России и Украины начали вести мирные переговоры в первые дни после начала российской спецоперации. В последний раз о прогрессе на них Россия сообщала в конце марта. В настоящее время диалог приостановлен по инициативе украинской стороны. В начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

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