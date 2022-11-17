Зеленский предложил формат переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский предложил публичный формат российско-украинских переговоров, подчеркнув, что не желает проводить диалог за кулисами. Об этом пишет РИА Новости.

По словам украинского лидера, он получает «сигналы» от лидеров других стран по поводу переговоров.

«Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму», - заявил Зеленский в эфире единого украинского телемарафона.

При этом он заверил, что совершенно не желает «закулисных» договоренностей.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что с наступлением зимы боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст «окно» для урегулирования конфликта. К дипломатическому урегулированию ситуации Россию и Украину также призвали президент Франции Эммануэль Макрон и глава КНР Си Цзиньпин.