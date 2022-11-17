СМИ сообщили о воздушной тревоге в Киеве

Воздушную тревогу объявили утром в четверг, 17 ноября в Киеве и Киевской области, а также в ряде других регионов Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас предупреждение действует в столице и столичном регионе, а также в Винницкой, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.
Напомним, что незадолго до этого сирены прозвучали в Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и в части Кировоградской области. Также тревога объявлялась в подконтрольной украинским властям части Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, что российские войска наносят удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. 15 ноября Вооруженные силы РФ провели один из наиболее массированных обстрелов, после которых в большинстве регионов начались экстренные отключения света. Сообщалось о взрывах во Львове, Ровно, Харькове, Житомире, Ивано-Франковске и в Сумской области.