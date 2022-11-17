СМИ сообщили о воздушной тревоге в Киеве

Воздушную тревогу объявили утром в четверг, 17 ноября в Киеве и Киевской области, а также в ряде других регионов Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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Сейчас предупреждение действует в столице и столичном регионе, а также в Винницкой, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, что незадолго до этого сирены прозвучали в Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и в части Кировоградской области. Также тревога объявлялась в подконтрольной украинским властям части Запорожской и Херсонской областей.