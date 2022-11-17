Байден отреагировал на обвинения Зеленского в адрес России

Президент США Джо Байден поставил под сомнения слова Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, была российской. По его мнению, заявления украинского лидера не являются доказательством. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не доказательство», - сказал президент США.

Напомним, после появившейся информации о взрыве ракет в Польше, Зеленский поспешил заявить, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту и обвинил во всем Россию. Он призвал допустить представителей Украины к расследованию на месте ЧП и добавил, что «хочет доказательств».