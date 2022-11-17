Байден отреагировал на обвинения Зеленского в адрес России

Президент США Джо Байден поставил под сомнения слова Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, была российской. По его мнению, заявления украинского лидера не являются доказательством. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это не доказательство», - сказал президент США.
Напомним, после появившейся информации о взрыве ракет в Польше, Зеленский поспешил заявить, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту и обвинил во всем Россию. Он призвал допустить представителей Украины к расследованию на месте ЧП и добавил, что «хочет доказательств».
Ранее американский лидер уже заявлял, что предварительные данные исключают возможность того, что упавшая ракета была запущена из России. По его словам, согласно траектории, маловероятно, что она была запущена из России. Он также подчеркнул, что что намерен выяснить точные обстоятельства ракетного инцидента в Польше, после чего определить дальнейшие шаги по мере расследования.