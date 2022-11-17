СМИ: в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили утром в четверг, 17 ноября, в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения.

Сейчас предупреждение действует в Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и в части Кировоградской области. Также сирены звучат в подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что российские войска начали наносить массовые удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. По информации российских властей, за ней стоят украинские спецслужбы.