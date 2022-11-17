В Польше произошел крупный скандал из-за украинцев

Житель польского города Лодзь опубликовал пост в социальных сетях, предложив бесплатно отдать стиральную машинку любому, кто «не украинец». Польский историк Анджей Компа возмутился подобному условию, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times.
Историк просматривал паблик города Лодзь, в котором люди бесплатно отдают ненужные вещи нуждающимся. Один из местных жителей был готов отдать стиральную машину любому, если «он не украинец».
Анджей Компа, который ранее хвалил жителей Польши за щедрость и хорошее отношение к беженцам с Украины, был возмущен этой публикацией и воспринял ее как «откровенную дискриминацию». В комментариях под постом он задался вопросом, чем такое отношение отличается от вывески «места только для белых» в общественном транспорте.
The New York Times пишет, что в итоге под публикацией жителя Лодзь разразилась дискуссия: некоторые пользователи согласились с историком, другие не одобрили его суждение и задали вопрос, почему Компа сам не купит стиральную машинку и не подарит беженцам с Украины. Впоследствии пост и все комментарии под ними исчезли.
Компа в ходе спора заявил, что против украинцев настроены «агрессивные и крикливые меньшинства», но вместе с тем признал, что подобные инциденты демонстрируют растущую усталость жителей Польши по мере продолжения боевых действий на Украине.