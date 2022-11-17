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17 минут назад

В Польше произошел крупный скандал из-за украинцев

Елена Прошина

Житель польского города Лодзь опубликовал пост в социальных сетях, предложив бесплатно отдать стиральную машинку любому, кто «не украинец». Польский историк Анджей Компа возмутился подобному условию, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times.

В Польше произошел крупный скандал из-за украинцев
Фото: ТАССТАСС

Историк просматривал паблик города Лодзь, в котором люди бесплатно отдают ненужные вещи нуждающимся. Один из местных жителей был готов отдать стиральную машину любому, если «он не украинец».

Анджей Компа, который ранее хвалил жителей Польши за щедрость и хорошее отношение к беженцам с Украины, был возмущен этой публикацией и воспринял ее как «откровенную дискриминацию». В комментариях под постом он задался вопросом, чем такое отношение отличается от вывески «места только для белых» в общественном транспорте.

The New York Times пишет, что в итоге под публикацией жителя Лодзь разразилась дискуссия: некоторые пользователи согласились с историком, другие не одобрили его суждение и задали вопрос, почему Компа сам не купит стиральную машинку и не подарит беженцам с Украины. Впоследствии пост и все комментарии под ними исчезли.

Компа в ходе спора заявил, что против украинцев настроены «агрессивные и крикливые меньшинства», но вместе с тем признал, что подобные инциденты демонстрируют растущую усталость жителей Польши по мере продолжения боевых действий на Украине.

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